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ХАМАС: ракетный удар по Израилю — это провокация

Политика

Движение «осуждает безответственные попытки саботировать египетские усилия» по политическому урегулированию

Газа, Палестина, 17 октября 2018, 20:30 — REGNUM  Движение ХАМАС считает провокацией и отрицает свою причастность к нанесению ракетного удара по израильской территории, ответом на который стала бомбардировка Израилем сектора Газа, 17 октября передает агентство Reuters.

Согласно заявлению ХАМАС, движение «осуждает безответственные попытки саботировать египетские усилия» по политическому урегулированию палестинского конфликта.

Сообщается также, что из-за обстрелов визит в Газу отменил начальник разведки Египта Аббас Камель, который должен был участвовать в переговорах о прекращении огня.

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Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
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