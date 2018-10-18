«Висит немецкая репутация» — о чём Меркель будет уговаривать Порошенко

Москва, , 20:48 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель будет уговаривать президента Украины Петра Порошенко следовать Минским соглашениям, считает немецкий журналист Александр Рар. Он выступил в эфире телеканала «Россия 1».

«Меркель будет делать всё, чтобы уговорить Порошенко наконец-то выполнять «Минск-2», потому что на этом висит немецкая репутация», — сказал Рар.

По его словам, в Германии прекрасно понимают ситуацию в Донбассе.

«Поэтому Социал-демократическая партия (СДПГ) сделала очень хорошее предложение: начать переговоры между НАТО и ОДКБ, Европейским союзом и Евразийским союзом. К этому всё идет. И Лавров сам говорил не раз, что нужно вернуться к идее построения общего пространства от Атлантики до Тихого океана», — заметил немецкий журналист.

Второе Минское соглашение согласовано в феврале 2015 года на саммите в формате «нормандской четверки» руководителями Германии, Франции, Украины и России и подписано представителями контактной группы. Целью документа является деэскалация вооруженного конфликта на востоке Украины.