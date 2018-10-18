В Госдуме проходит Международный Конгресс молодежных парламентов

Москва, , 18:49 — REGNUM Госдума готова предоставить площадку для постоянно действующего совещательного органа Международного Конгресса молодежных парламентов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября, об этом завил глава комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Дегтярёв (ЛДРП). Создание такого совета позволит обмениваться опытом и регулярно встречаться в Москве.

«К сожалению, в настоящее время некоторые страны разговаривают с другими языком санкций, ограничивают перемещения депутатов. Россия же всегда шла другим путем. Всех наших гостей: политиков и представителей бизнеса мы приглашаем вести открытый диалог. Этот конгресс еще раз показывает, что мы выступаем за равноправное, содержательное и прямое общение», — отметил Дегтярёв.

Он отметил, что приехавшие сегодня в Россию иностранные депутаты различного уровня, члены молодежных парламентских структур, инициативных групп уже через несколько лет станут представителями политической элиты своих стран.

«Поэтому нам бы хотелось познакомиться с ними, понять, какие предложения вносят молодые депутаты в своих парламентах. Вместе нам предстоит демонтировать те стены, которые упорно возводят западные лидеры между странами», — сказал глава комитета.

Участие в церемонии открытия конгресса приняли депутаты всех фракций Госдумы, председатель Молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева, участники иностранных делегаций.

Идею проведения Международного конгресса молодежных парламентов Михаил Дегтярёв высказал в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС 2017) в Сочи, а также на круглом столе «Молодежная политика: Парламентское измерение» Международного форума по развитию парламентаризма в июне 2018 года.