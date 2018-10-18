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Путин: Чартеры в Египет будет запущены в ближайшее время

Политика

Но надо ещё немного поработать

Сочи, Краснодарский край, 18 октября 2018, 18:32 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин рассчитывает, что возобновление чартерных рейсов в Египет произойдёт в самое ближайшее время. Об этом Путин заявил сегодня, 18 октября, на заседании дискуссионного клуба «Валдай», который проходит в Сочи.

«На повестке дня открытие чартеров в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Обсуждали этот вопрос с президентом ас-Сиси. Думаю, что в ближайшее время эти маршруты могут быть открыты», — сказал президент России.

Но при этом он отметил, что специалистам российского министерства транспорта и сотрудникам специальных служб, которые занимаются обеспечением безопасности, вместе со своими египетскими коллегами нужно еще «немного поработать».

Сроки этих работ определены, и в ближайшее время они будут проведены, подчеркнул российский лидер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года было восстановлено регулярное авиасообщение между Москвой и Каиром. Однако это не туристические рейсы — билеты на них стоят дорого и в египетской столице нет курортов.

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