Байден: Трамп любит диктаторские режимы вроде КНДР и России

Вашингтон, , 16:21 — REGNUM Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что президент США Дональд Трамп любит диктаторов, сообщает 18 октября Associated Press.

Потенциальный кандидат на должность президента Соединенных Штатов в 2020 году отметил, что Трамп с любовью относится к автократическим диктаторам, таким как лидер КНДР Ким Чен Ын, президент России Владимир Путин и правящая династия в Саудовской Аравии.

Как и прежде, Байден не стал пояснять, почему названные страны являются автократическими, в отличие от США.

Напомним, в США доминирует две основные партии: Республиканская и Демократическая. Они отличаются друг от друга, помимо всего прочего, взглядами во внешней политике.

С точки зрения республиканцев — не важен характер внутренний политики государства, с которым они собираются иметь дело, в отличие от демократов, которые будут насторожено относиться к тому государству, которое, к примеру, не легализовало однополые браки.

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