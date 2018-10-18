На карте Киева появилась Кубанская Украина

Киев, , 15:22 — REGNUM Киевсовет переименовал улицу Маршала Жукова в улицу Кубанской Украины, сообщил 18 октября официальный сайт городского совета.

Улица расположена в жилом массиве «Лесной» на окраине города. Она появилась в 60-е годы XX века и до 1974 года называлась Полиграфической.

«Новое название выбрано для восстановления исторической памяти о казачьем государственном образовании на Кубани», — сказано на сайте Киевсовета.

Напомним, Кубанская Украина или Кубанская Народная Республика — государственное образование времён Гражданской войны. Оно просуществовало с 1918 по 1920 годы, а затем было упразднено, став частью РСФСР.

Напомним, 13 октября министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал граждан страны, ездящих на заработки в Россию, «брать автомат и возвращать Кубань».

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