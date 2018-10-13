Украинский министр призвал едущих в РФ сограждан захватить Кубань

Киев, , 09:16 — REGNUM Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что те украинские граждане, что продолжают ездить в Россию на заработки, должны «брать автомат» и «возвращать Кубань». Об этом Омелян заявил накануне, 12 октября, в интервью телеканалу «Громадьске ТВ».

Журналисты попросили Омеляна прокомментировать вероятность полного запрещения транспортного сообщения между Украиной и Россией. Министр ответил, что большинство граждан Украины, которые раньше ездили в Россию, начали теперь посещать Евросоюз. Он подчеркнул, что в свое время аналогичная ситуация была и с Прибалтикой.

«Чем дальше мы от России, тем лучше для Украины», — сказал он.

Тогда журналисты уточнили у Омеляна, что же делать тем украинским гражданам, которым все же необходимо ездить в Россию.

«Надевать форму, брать автомат, идти воевать и потом, после возвращения Кубани и Москвы, можно разговаривать», — ответил Омелян.

Стоит отметить, что Омелян постоянно делает антироссийские заявления и видимо в этом и состоит его роль, как министра инфраструктуры Украины.

Что касается территориальных претензий, то ведущие украинские политики, в частности секретарь Совета национальной обороны и безопасности Украины Александр Турчинов, не раз заявляли, что российский Краснодарский край якобы является «украинской территорией». Аналогичные заявления постоянно делают украинские националисты, которые хотят отторгнуть от России не только Кубань, но и приграничные области, такие как Белгородский, Курская, Ростовская.