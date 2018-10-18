Правящая партия Бангладеш: в стране нет религиозных противоречий

Дакка, , 20:19 — REGNUM Исполнительный секретарь правящей в Бангладеш партии Авами лиг Халид Махмуд Чаудхури отметил исключительность курса нынешнего премьер-министра Бангладеш, причем наибольшего успеха текущее правительство добилось в таких вопросах общественной жизни, как отсутствие религиозных противоречий и национальная безопасность.

По информации бангладешского новостного издания «Дойник иттефак», секретарь Авами лиг подчеркнул, что правящая партия «ведет активную работу по формированию толерантного к другим религиям сознания, сохранению ценностей и идеалов войны за независимость, создание единой Бангладеш, где общество будет основано на равенстве». Эти слова Халид Махмуд Чаудхури произнес на церемонии открытия индусского храма в честь богини Дурги, расположенного в бангладешском районе Бочагандж. Сам факт строительства индусского храма в преимущественно мусульманской стране, по мнению властей, символизирует толерантность общества к представителям других религий.