Четверг, 18 Октября 2018 года
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Правящая партия Бангладеш: в стране нет религиозных противоречий

Политика

Халид Махмуд Чаудхури, исполнительный секретарь Авами лиг, заявил, что курсу нынешнего премьер-министра Бангладеш нет альтернатив в равенстве всех религий и безопасности Бангладеш

Дакка, 18 октября 2018, 20:19 — REGNUM  Исполнительный секретарь правящей в Бангладеш партии Авами лиг Халид Махмуд Чаудхури отметил исключительность курса нынешнего премьер-министра Бангладеш, причем наибольшего успеха текущее правительство добилось в таких вопросах общественной жизни, как отсутствие религиозных противоречий и национальная безопасность.

По информации бангладешского новостного издания «Дойник иттефак», секретарь Авами лиг подчеркнул, что правящая партия «ведет активную работу по формированию толерантного к другим религиям сознания, сохранению ценностей и идеалов войны за независимость, создание единой Бангладеш, где общество будет основано на равенстве». Эти слова Халид Махмуд Чаудхури произнес на церемонии открытия индусского храма в честь богини Дурги, расположенного в бангладешском районе Бочагандж. Сам факт строительства индусского храма в преимущественно мусульманской стране, по мнению властей, символизирует толерантность общества к представителям других религий.

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Зарубежная хроника
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