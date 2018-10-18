Российские парламентарии смогут отказаться от пенсионных надбавок

Москва, , 13:27 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект об отказе депутатов и членов Совфеда от ежемесячной доплаты к пенсии, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября. Инициатива внесена депутатами Госдумы и членами Совфеда.

«Норма носит диспозитивный характер», — подчеркнул депутат Госдумы Дмитрий Ламейкин («Единая Россия»), представляя инициативу.

Предлагается предоставить гражданину, являвшемуся депутатом Госдумы или членом Совфеда, право добровольно отказаться от ежемесячной доплаты к пенсии. Отказ следует оформить, подав заявление на имя министра труда и социальной защиты РФ. В случае добровольного отказа от ежемесячной доплаты к пенсии такая доплата повторно не устанавливается.

В Госдуме не скрывают, что закон принимается в связи с законом о повышении пенсионного возраста.

«Запрос на справедливость у людей не вчера сформировался. Это глубинная черта русского характера — стремление жить по совести, а поступать по справедливости», — отметила депутат Госдумы Ольга Баталина («Единая Россия»).

При этом она назвала популизмом предложение дать такое же право министрам и призвала сделать «то, что мы можем сегодня сделать».

В свою очередь депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов пожелал коллегам «дожить до того момента, когда вы будете писать такое заявление или нет».