Глава МИД Франции посетит Кот-д'Ивуар и Буркина-Фасо

Париж, , 13:18 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отправился с двухдневным визитом в Кот-д'Ивуар 17 октября, чтобы обсудить региональные и международные вопросы с президентом страны Алласаном Уттара, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

Согласно МИД Франции, стороны планируют также обсудить двустороннюю дорожную карту, подписанную в 2017 году.

Жан-Ив Ле Дриан затем отправится в Уагадугу, столицу Буркина-Фасо, всего через полгода после его последней поездки, где встретится с президентом Роч Каборе.

Стороны обсудят сотрудничество в области борьбы с терроризмом, а также партнерство в сфере развития.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МИД Франции приветствует решение Монголии, Гвинеи и Буркина-Фасо об отмене смертной казни.

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