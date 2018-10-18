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Глава МИД Франции посетит Кот-д'Ивуар и Буркина-Фасо

Политика

Глава МИД Франции встретится с главами Кот-д'Ивуар и Буркина-Фасо 17-19 октября 2018 года

Париж, 18 октября 2018, 13:18 — REGNUM  Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отправился с двухдневным визитом в Кот-д'Ивуар 17 октября, чтобы обсудить региональные и международные вопросы с президентом страны Алласаном Уттара, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

Согласно МИД Франции, стороны планируют также обсудить двустороннюю дорожную карту, подписанную в 2017 году.

Жан-Ив Ле Дриан затем отправится в Уагадугу, столицу Буркина-Фасо, всего через полгода после его последней поездки, где встретится с президентом Роч Каборе.

Стороны обсудят сотрудничество в области борьбы с терроризмом, а также партнерство в сфере развития.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МИД Франции приветствует решение Монголии, Гвинеи и Буркина-Фасо об отмене смертной казни.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Франции призывает государства установить мораторий на смертную казнь

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Политическая жизнь Франции
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