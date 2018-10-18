Южная Корея не впустила йеменских беженцев

Сеул, , 11:59 — REGNUM Власти Южной Кореи не впустили в страну 400 йеменских беженцев, спасающихся от гражданского конфликта в своей стране, сообщает 18 октября Al Arabia.

Причиной подобного решения стала жесткая внутренняя оппозиция. В июне 2018 года страну охватило массовое недовольство граждан, выступивших с призывом ужесточить миграционную политику.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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