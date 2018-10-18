Четверг, 18 Октября 2018 года
12:28:24 МСК

Южная Корея не впустила йеменских беженцев

Политика

Граждане страны против

Сеул, 18 октября 2018, 11:59 — REGNUM  Власти Южной Кореи не впустили в страну 400 йеменских беженцев, спасающихся от гражданского конфликта в своей стране, сообщает 18 октября Al Arabia.

Причиной подобного решения стала жесткая внутренняя оппозиция. В июне 2018 года страну охватило массовое недовольство граждан, выступивших с призывом ужесточить миграционную политику.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

Читайте ранее в этом сюжете: Арабская коалиция не позволила йеменским хуситам прорваться из Ходейды

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Йемене
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить