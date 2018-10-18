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Маттео Сальвини не исключает участия в борьбе за пост главы Еврокомиссии

Политика

По словам итальянского политика, европейские друзья обращались к нему с такой просьбой

Рим, 18 октября 2018, 11:23 — REGNUM  Вице-премьер Италии и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на пост председателя Европейской комиссии. Сальвини утвердительно ответил на соответствующий вопрос в интервью изданию Repubblica.

«Это верно, друзья из разных европейских стран просили меня об этом. Возможно, еще слишком далеко. Посмотрим, я размышляю над этим», — сказал он.

Напомним, европейские выборы пройдут в мае 2019 года. Европейские средства массовой информации называют возможным преемником Жана-Клода Юнкера на посту главы Еврокомиссии немецкого политика Манфреда Вебера.

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Политическая жизнь Италии
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