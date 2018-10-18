Индонезия: французские сапёры помогают пострадавшим от цунами в Палу

Палу, Индонезия, , 10:39 — REGNUM Сорок французских сапёров прибыли в индонезийский город Палу, пострадавший от землетрясения и цунами, чтобы обеспечить граждан питьевой водой, сообщает Le Figaro.

«На практике мы откачиваем воду из реки, очищаем ее и раздаем ее населению. У нас есть четыре установки, которые могут прокачивать до 200 м3 воды в день», — заявил подполковник Жан-Филипп Нико, начальник команды по очистке воды.

Аппарат может обеспечить питьевой водой примерно 80 тыс. человек.

40 сапёров-спасателей находятся в Палу с миссией продолжительностью один месяц.

В дополнение к этому французские компании привезли в Палу 17 электрогенераторов, 105 палаток, водоочистительные установки и таблетки для очистки воды. Оборудование и персонал были доставлены в Палу самолетами, принадлежащими индонезийским, американским, австралийским, новозеландским и сингапурским вооруженным силам.

Дания также создала станцию по очистке воды, а ряд неправительственных организаций (НПО) занимаются вопросом водоснабжения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 7,5, сопровождаемое цунами, разрушило город Палу и его окрестности на острове Центральный Сулавеси 28 сентября 2018 года. Более 2000 человек погибло, а еще тысячи числятся пропавшими без вести.

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