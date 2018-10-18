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ВВС Турции убили трех курдов в Ираке

Политика

Все они были членами Рабочей партии Курдистана

Анкара, 18 октября 2018, 09:39 — REGNUM  Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» трех членов Рабочей партии Курдистана на территории Ирака, сообщает 18 октября Anadolu.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, а также попавшемуся в плен или сдавшемуся добровольно.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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Курдистан
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