Посол РФ в Индонезии: Москва и Джакарта близки по вопросу Палестины

Джакарта, , 09:26 — REGNUM Посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьёва заявила, что Москва имеет туже позицию, что и Индонезия в отношении палестинского вопроса, сообщает Sindonews.

Людмила Воробьёва отметила, что Россия решительно поддерживает решение палестино-израильского конфликта путем создания двух государств.

Выступая на ежемесячном брифинге в посольстве Российской Федерации в Джакарте, Людмила Воробьёва подчеркнула, что Россия никогда не собиралась переносить свое посольство в Израиле в Иерусалим.

Что касается заявления правительства Австралии о переносе посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, посол отметила, что это — неудачный шаг. По ее словам, перенос посольства только усугубит ситуацию.

«Мы считаем, что такое решение не поможет решить такую сложную и чувствительную проблему, как палестино-израильский конфликт», — продолжила посол Российской Федерации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что правительство рассматривает возможность переноса посольства Австралии в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

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