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В Казахстане назначен глава комитета госимущества и приватизации

Политика

Бакытбек Ташенев работал председателем правления АО «Компания по реабилитации и управлению активами»

В Казахстане назначен глава комитета госимущества и приватизации
Stasyan117
Флаг-карта Казахстана

Астана, 18 октября 2018, 07:51 — REGNUM  Председателем комитета государственного имущества и приватизации министерства финансов Казахстана стал Бакытбек Ташенев, сообщили 17 октября в пресс-службе министерства финансов Казахстана.

Ранее Ташенев работал председателем правления АО «Компания по реабилитации и управлению активами». Он также занимал различные должности в министерстве финансов и министерстве экономики Казахстана.

Бакытбек Ташенев родился в Алма-Ате. Окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию и Казахский гуманитарно-юридический университет, по специальности инженер-экономист и юрист.

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