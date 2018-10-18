Президент Афганистана Гани: проблемы нехватки электричества будут решены

Кабул, , 00:29 — REGNUM Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани заявил, что проблемы, связанные с нехваткой электричества в стане, будут решены в течение 18 месяцев благодаря завершению строительства сети электроснабжения.

Ашраф Гани сказал, что новая сеть электроснабжения позволит удовлетворить потребности всей страны, в частности обеспечит заводы бесперебойным доступом к электроэнергии.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», данное заявление было сделано главой государства в провинции Парван (столица провинции — г. Чарикар) в ходе встречи с предпринимателями, работающими в сферах промышленности и торговли.

Согласно официальному заявлению, опубликованному администрацией президента, в ходе встречи Ашраф Гани выслушал предложения предпринимателей, касающиеся обеспечения безопасности, предоставления кредитов бизнесу и вопросов развития индустриального парка «Сенджид Дара».

Президент Афганистана поблагодарил предпринимателей за инвестирование в различные сектора экономики провинции и подчеркнул необходимость сотрудничества между государством и частными инвесторами для обеспечения благополучия страны.