В Афганистане у авиабазы Баграм взорван на фугасе патруль НАТО

Баграм, Афганистан, , 20:20 — REGNUM На востоке Афганистана в провинции Парван взорван на самодельном фугасе патруль сил НАТО, сообщает 17 октября информагентство «Пажвак».

По предварительным данным, полученным от командования миссии НАТО «Решительная поддержка», ранения получили не менее трех военнослужащих.

Стоит отметить, что на территории афганской провинции Парван расположена авиабаза Баграм, один из ключевых узлов снабжения сил НАТО в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, в данный момент на территории Афганистана усиливаются позиции радикального движения «Талибан"(организация, деятельность которой запрещена в РФ), не прекращающего вооруженной борьбы против правительства страны. Кроме того, после военного поражения в Сирии в Афганистан эвакуировались многочисленные боевики и главари группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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