Израиль провел бомбардировку сектора Газа в ответ на ракетный обстрел

Газа, Палестина, , 20:54 — REGNUM Израильская армия провела бомбардировку целей в секторе Газа в ответ на запуск из Газы ракеты по городу Беер Шева, 17 октября передает агентство Reuters.

Согласно заявлению израильской стороны, удары наносились по «тренировочным лагерям» исламистов в Газе, а также по точкам запуска ракет.

По информации министерства здравоохранения Газы, в результате обстрелов был убит 25-летний палестинец, пятеро человек получили ранения.

Ракетный удар из Газы, ответом на который стала бомбардировка, вызвал разрушение стены дома в городе Беер Шева на юге Израиля, однако не привел к человеческим жертвам.

Движение ХАМАС отрицает ответственность за удар по Израилю и называет его провокацией.

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