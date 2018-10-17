Израиль подтвердил обстрел объектов ХАМАС в секторе Газа

Иерусалим, , 13:18 — REGNUM Израильские военные в ответ на ракетный обстрел территории страны нанесли удар по 20 целям на территории сектора Газа. Об этом 17 октября заявил журналистам официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

По его словам, ракетный обстрел территории еврейского государства произошел в ночь на 17 октября.

«Мы поразили 20 военных целей ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел Израиля», — подчеркнул Конрикус.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что палестинская партия ХАМАС запустила ракету в сторону Израиля, в результате чего в жилом доме пострадали женщина и трое ее детей. Ракетная атака со стороны Палестины стала первой за последние несколько месяцев.

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