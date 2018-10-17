В правительстве Дагестана появится еще один представитель Татарии

Махачкала, , 15:00 — REGNUM Уроженец Татарии Ленар Сабиров назначен советником председателя правительства Дагестана Артёма Здунова. Распоряжение премьер-министра об этом от 15 октября опубликовано на сайте правительства республики.

Новый советник с 2009 по 2017 год возглавлял клинический госпиталь медико-санитарной части МВД России по Татарии. В 2012 году он в течение четырёх месяцев находился в Дагестане в командировке. Службу проходил на территории Унцукульского района республики в качестве врача сводного отряда.

Напомним, председатель правительства Дагестана также является уроженцем Татарии. Ранее он занимал пост министра экономики в родном регионе. Артем Здунов был утвержден в должности премьер-министр Дагестана 7 февраля 2018 года. Его кандидатуру предложил для рассмотрения парламента региона тогда еще врио главы республики Владимир Васильев, после того как был арестован по подозрению в мошенничестве прежний руководитель правительства Абдусамад Гамидов.

Читайте также: Новый премьер-министр Дагестана укрепляет свою команду кадрами из Татарии

Ленар Сабиров не первый, кого Здунов привлёк к работе в Дагестане из Татарии. Ранее ИА REGNUM сообщало, что в феврале своим советником он назначил Дилюса Шавалиева, который еще в декабре 2017 года работал директором НО «Гарантийный фонд РТ». Однако в Дагестане он не прижился. Уже спустя два месяца он ушел в отставку по собственному желанию.

Читайте также: В правительстве Дагестана перемены: кадры из Татарии меняют на свои