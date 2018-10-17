Среда, 17 Октября 2018 года
15:56:42 МСК

Меркель: «Германия готовится к жесткому Брекситу»

Политика

Перед саммитом ЕС по вопросу Брексита вопрос о границе между Ирландией и Северной Ирландией до сих пор не решен

Меркель: «Германия готовится к жесткому Брекситу»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Brexit

Берлин, 17 октября 2018, 15:31 — REGNUM  Германия готовится к жесткому сценарию выхода Великобритании из Европейского союза (ЕС), заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об этом пишет издание Der Spiegel.

За несколько часов до вечернего саммита ЕС Меркель прокомментировала ход переговоров с Великобританией по вопросу Брексита. По многим вопросам есть согласия, однако нет договоренности по ключевому вопросу: вопросу границы между Ирландией и Северной Ирландией.

«Мы еще не достигли прорыва. Германия начала готовиться к жесткому Брекситу», — сказала Меркель.

«Шансы на достижение сделки все еще существуют», — добавила она. Ангела Меркель надеется, что Великобритания останется надежным и близким партнером ЕС после своего ухода.

Вопрос двух Ирландий особенно сложен, поскольку ЕС хочет избежать пограничного контроля между британской Северной Ирландией и членом ЕС Республикой Ирландией. ЕС опасается, что конфликт в зоне минувшей гражданской войны вспыхнет вновь, и люди не смогут вновь свободно перемещаться по острову.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выход Великобритании из Евросоюза
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить