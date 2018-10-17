Меркель: «Германия готовится к жесткому Брекситу»

Берлин, , 15:31 — REGNUM Германия готовится к жесткому сценарию выхода Великобритании из Европейского союза (ЕС), заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об этом пишет издание Der Spiegel.

За несколько часов до вечернего саммита ЕС Меркель прокомментировала ход переговоров с Великобританией по вопросу Брексита. По многим вопросам есть согласия, однако нет договоренности по ключевому вопросу: вопросу границы между Ирландией и Северной Ирландией.

«Мы еще не достигли прорыва. Германия начала готовиться к жесткому Брекситу», — сказала Меркель.

«Шансы на достижение сделки все еще существуют», — добавила она. Ангела Меркель надеется, что Великобритания останется надежным и близким партнером ЕС после своего ухода.

Вопрос двух Ирландий особенно сложен, поскольку ЕС хочет избежать пограничного контроля между британской Северной Ирландией и членом ЕС Республикой Ирландией. ЕС опасается, что конфликт в зоне минувшей гражданской войны вспыхнет вновь, и люди не смогут вновь свободно перемещаться по острову.