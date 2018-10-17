Около 300 «белых касок» расселено по странам Запада – МИД Иордании

Амман, , 15:10 — REGNUM

Около 300 «спасателей» из группы «Белых касок» были переселены в ряд стран Запада, заявили 17 октября в министерстве иностранных дел страны, сообщает британское агентство Reuters.

В какие точно страны переселены представители этой группы, не указывается.

В Иордании представители этой группы, называющей себя спасателями, оказались в июле, когда они бежали из Сирии перед наступлением сирийской армии. Им удалось перейти границу с Израилем, а уже оттуда в Иорданию. По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Тель-Авив помог им в эвакуации по просьбе американского президента Дональда Трампа и других мировых лидеров.

Иордания приняла членов «Белых касок» с условием, что их пребывание на территории страны будет носить временный характер и впоследствии они будут расселены в Канаде, Германии и Великобритании.

Несмотря на то что сами они называют себя нейтралами, официальный Дамаск и его союзники указывают, что они являются исламистами и инструментами Запада.