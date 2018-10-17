Заксобрание Петербурга просит президента покончить с отцовским киднеппингом

Санкт-Петербург, , 11:04 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга обратилось к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой положить конец практике грубого нарушения прав матерей на воспитание детей, на общение с детьми после развода супругов. Поводом к обращению стала история петербурженки Юлии Шик, которая уже обсуждалась в городском парламенте.

Речь идет о практике увода и скрытия от матерей несовершеннолетних детей отцами, как правило состоятельными и влиятельными людьми, — практике, которую петербургские депутаты сравнили с похищением (киднеппингом). Причем, государственные органы зачастую не в состоянии исполнить решения судов об определении места жительства детей или передаче детей от одного родителя к другому, ссылаясь на то, что факта преступления тут нет.

«Ребенка можно передать родителю, определенному судебным актом, только если известно точное местонахождение детей. В условиях, когда обеспеченный родитель постоянно меняет свое место жительства и место жительства детей, регулярно вывозя детей за пределы Российской Федерации <…> исполнить судебное решение становится невозможно», — говорится в обращении Заксобрания в адрес президента.

Представляя проект обращения, депутат Елена Киселева («Единая Россия») привела целый ряд конкретных примеров того, как петербургские матери лишены законного права на общение или проживание со своими несовершеннолетними детьми, поскольку отцы вывезли их в другие регионы и страны, а правоохранительные органы не могут или не хотят помочь вернуть детей матерям или обеспечить право на общение с детьми.

Очень эмоциональным оказалось выступление депутата и актрисы Анастасии Мельниковой («Единая Россия»). Она высказала возмущение поведением некоторых мужчин, которые незаконно лишают детей материнского тепла. «Потерять возможность общения с мамой можно только в одном случае — если мама умерла», — заявила Мельникова. Она считает, что необходимо во что бы то ни стало преодолеть сложившуюся практику безнаказанности для отцов, укрывающих детей от матерей. «Иначе дальше начнут вообще отстреливать «ненужных» матерей», — воскликнула Мельникова.

С большой речью в поддержку обращения выступил спикер Заксобрания, единоросс Вячеслав Макаров. Он назвал отказ органов власти помогать мамам в возвращении своих детей «подножкой детству», а отцов, лишающих женщин их материнского права — «моральными уродами». По словам Макарова, только мать может воспитать настоящего гражданина и воина, а лишенные материнской опеки дети испытывают затем огромные проблемы в своей взрослой жизни.

«Мамы должны быть уверены, что на их стороне всегда будет государство, закон и общество», — подчеркнул спикер.

Депутаты просят Владимира Путина обратить внимание на эту проблему и дать поручения по совершенствованию федерального законодательства, которое регулирует решения судов об отобрании или о передаче ребенка, а также обратить внимание на бездействие правоохранительных органов, к компетенции которых относится защита жизни и здоровья детей и прав родителей.

Как отмечает ИА REGNUM, ранее петербурженка Юлия Шик пожаловалась в профильную комиссию Заксобрания. Суд оставил ее двоих сыновей с отцом, влиятельным и состоятельным человеком, который, по утверждению матери, не позволяет ей видеться с ними, постоянно вывозит их за границу и меняет место жительства детей. Юлия Шик ведет кампанию в социальных сетях под хэштегом #андрейвернидетей.

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