«Лет через пять изберём»: Хакасия пока остаётся без сенатора

Абакан, , 09:23 — REGNUM Депутаты Верховного совета Хакасии на сессии 17 октября не смогли выбрать представителя в Совет Федерации. Кандидатура единоросса Евгения Серебренникова, который представлял в Совфеде законодательную власть Хакасии с 2006 года, была отклонена.

Кандидатуру Серебренникова на сегодняшней сессии предложили представители «Единой России». Однако свои голоса за него отдали лишь 20 депутатов, ещё 20 проголосовали против, восемь — воздержались.

«С чем я вас и поздравляю. Лет через пять изберём», — цитирует ироничное замечание спикера Верховного совета Владимира Штыгашева ИА «Хакасия».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 9 сентября в Хакасии выбрали депутатов нового, седьмого созыва Верховного совета (парламента). Во фракции «Единой России» — 19 депутатов, КПРФ — 16, ЛДПР — восемь, «Справедливой России» — два, «Коммунистов России» — два. Ещё двое парламентариев не входят во фракции.

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Напомним, исполнительную власть Хакасии в Совете Федерации представляет Валентина Петренко. Срок её полномочий истекает в ноябре 2018 года.