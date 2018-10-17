Вице-президент Индонезии: дипотношения с Израилем пока не будут установлены

Джакарта, , 08:56 — REGNUM Вице-президент Индонезии Юсуф Калла заявил, что установление индонезийским правительством дипломатических отношений с Израилем возможно, если мир с Палестиной будет восстановлен, сообщает Antaranews.

«Мы в первую очередь исходим от того, что, если мир между Палестиной и Израилем будет восстановлен и они признают друг друга, конечно, дипломатические отношения будут установлены», — заявил Юсуф Калла.

Правительство Индонезии по-прежнему поддерживает мир в Палестине, так что надежду премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху можно реализовать только в случае заключения мирного соглашения.

Напомним, ранее израильские СМИ сообщили, что Биньямин Нетаньяху выразил желание установить дипломатические отношения с Индонезией как со страной с самым большим мусульманским населением в мире.

Индонезия и Израиль официально не имеют дипломатических отношений, но сотрудничество между двумя странами переплетается в нескольких областях, включая торговлю и туризм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Индонезия готова оказать Палестине политическую и экономическую поддержку.

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