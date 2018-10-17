Макрон в телеобращении: «Ни поворота, ни изменения политического курса»

Париж, , 07:23 — REGNUM В телевизионном обращении к французам президент Франции Эммануэль Макрон объяснил, что правительственные перестановки продемонстрировали его решимость продолжить политический курс, сообщает Europe1.

«Ни поворота, ни изменения политического курса», — завил президент Франции.

Сидя за большим мраморным столом, на котором глава государства разложил некоторые бумаги, Эммануэль Макрон сначала обратился к своим противникам. «Эти последние несколько месяцев сделали мои действия менее заметными, прежде всего потому, что иногда по моей решимости я мог беспокоить или шокировать некоторых французов, я слышу критику в свой адрес», — признал Эммануэль Макрон.

«Я вижу нетерпение, я разделяю его. Мы никогда не откладывали принятие решений. Со временем, ваша жизнь улучшится, потому что правительство находится на правильном пути», — добавил президент.

Эммануэль Макрон также настаивал на участие граждан, подчеркнув, что «мы не 66 млн отдельных лиц, а нация».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон назначил нового главу МВД и четырех министров 16 октября 2018 года.

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