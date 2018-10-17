Среда, 17 Октября 2018 года
09:09:56 МСК

Макрон в телеобращении: «Ни поворота, ни изменения политического курса»

Политика

Президент Франции обратился к французам, продемонстрировав свою решимость продолжать политический курс

Макрон в телеобращении: «Ни поворота, ни изменения политического курса»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эммануэль Макрон

Париж, 17 октября 2018, 07:23 — REGNUM  В телевизионном обращении к французам президент Франции Эммануэль Макрон объяснил, что правительственные перестановки продемонстрировали его решимость продолжить политический курс, сообщает Europe1.

«Ни поворота, ни изменения политического курса», — завил президент Франции.

Сидя за большим мраморным столом, на котором глава государства разложил некоторые бумаги, Эммануэль Макрон сначала обратился к своим противникам. «Эти последние несколько месяцев сделали мои действия менее заметными, прежде всего потому, что иногда по моей решимости я мог беспокоить или шокировать некоторых французов, я слышу критику в свой адрес», — признал Эммануэль Макрон.

«Я вижу нетерпение, я разделяю его. Мы никогда не откладывали принятие решений. Со временем, ваша жизнь улучшится, потому что правительство находится на правильном пути», — добавил президент.

Эммануэль Макрон также настаивал на участие граждан, подчеркнув, что «мы не 66 млн отдельных лиц, а нация».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон назначил нового главу МВД и четырех министров 16 октября 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Помимо нового главы МВД Франции, Макрон назначил четырех новых министров

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Франции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить