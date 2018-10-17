В Кабуле депутаты нижней палаты массово саботировали заседание

Кабул, , 03:13 — REGNUM Пленарное заседание нижней палаты афганского парламента (Национальная ассамблея Афганистана Волеси Джирга) было сорвано по причине массовой неявки депутатов, сообщает «Афганистан.Ру».

Уточняется, что из 249 парламентариев 15 октября на работу вышли порядка двадцати человек. Не явился на заседание и спикер нижней палаты Абдул Рауф Ибрагими и его заместители Хомаюн Хомаюн и Амир Хан Яр.

Саботаж вызван занятостью на избирательных участках в связи с подготовкой к предстоящим парламентским выборам, которые состоятся 20 октября. Предвидя такие накладки, Ибрагими ограничил частоту заседаний до раза в неделю, но депутаты даже при таких послаблениях не нашли время для выхода на работу.

Между тем, по данным общественных организаций Афганистана, депутаты и в обычное время не утруждают себя регулярным посещением заседаний парламента.

Напомним, парламентские выборы в Афганистане состоятся 20 октября 2018 г: будет избрана нижняя палата парламента (249 депутатов). Выборы должны были состояться в конце июня 2016 года, но их перенесли на два с лишним года из соображений безопасности решением афганского президента Ашрафа Гани.

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