Интеллектуалы Нью-Йорка интересуются Россией

Москва, , 01:36 — REGNUM Посетители Большой книжной ярмарки в Нью-Йорке интересуются Россией, заявил 16 октября писатель, депутат Госдумы Сергей Шаргунов (КПРФ) в эфире Первого канала.

Он считает, что в условиях непонимания между США и РФ, когда политики и люди говорят «на разных языках», «необходимо разговаривать».

«Диалог культур крайне существенен. Например, я прилетал в Нью-Йорк на Большую книжную ярмарку и видел, с каким неподдельным интересом интеллектуалы, те, кто читает книги, относятся к России, задают свои вопросы. Есть очень много близкого, потому что фактор справедливости — протестантская горячая жажда все-таки окончательный ответ «да» или «нет» — живет в американском человеке», — рассказал Шаргунов.

По его словам, поле для общения остается и его важно сохранить.

«Пространство для разговора о драматизме нашей эпохи, о честности и о праве, о правде и о законе, о единстве культур, о том, что нас объединяет и разъединяет, — это пространство до сих пор существует. Наша задача делать так, чтобы это пространство не сужалось. Пускай мир сыпется, но от нас, от тех, кто способен разговаривать и слышать других людей, зависит по-прежнему очень много», — уверен писатель.

«Жизнь в осыпающемся мире» — название доклада, который предложили в клубе «Валдай». XV заседание Международного дискуссионного клуба открылось 15 октября в Сочи. 18 октября ожидается участие президента Владимира Путина.

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