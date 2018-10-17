«США создали в мире образ всемогущей России» — Вячеслав Никонов

Москва, , 01:13 — REGNUM Соединенные штаты Америки через русофобию и пропаганду помогли РФ поднять свой вес в международных делах. Об этом 16 октября заявил депутат Госдумы Вячеслав Никонов в эфире Первого канала.

«Соединенные Штаты, демонизируя Россию и приписывая ей всевозможные грехи, уже создали в мире образ всемогущей России. России, которая способна делать все, что угодно: менять международную ситуацию, менять американского президента. И США, ненавидя то, что делает Россия, не могут ей помешать», — сказал он.

По словам депутата, США в этой ситуации выглядят бумажным тигром, который ни на что не способен, и страной, которой Россия может манипулировать.

«Это удар огромный по американскому престижу и огромный плюс к престижу России в глазах тех граждан, которые не живут в Соединенных Штатах Америки. Россия в последнее время, благодаря американской антироссийской пропаганде и русофобии, заметно подняла свой вес в мировых делах», — отметил Никонов.

Также Вячеслав Никонов сообщил о проблеме в глазах Запада, которая, по свидетельству бывшего сотрудника посольства Канады в Москве, есть у России — это внешнее сходство при различиях во взглядах.

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