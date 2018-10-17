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Пушков: Украинцы продолжают тяготеть к русской культуре

Политика

Несмотря на попытки Киева запрещать ее

Пушков: Украинцы продолжают тяготеть к русской культуре
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Москва, 17 октября 2018, 00:44 — REGNUM  Несмотря на попытки киевских властей запрещать российские фильмы, большинство жителей Украины выступают против запрета русской культуры, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в своем Twitter.

«Вопреки Порошенко и Ко, жители Украины продолжают тяготеть к русской культуре: более 50% выступают против запрета российских телеканалов, 57% — против запрета росс. фильмов и актеров. Политику «культурной русофобии» поддерживают от четверти до трети опрошенных — явное меньшинство», — заявил сенатор.

https://twitter.com/Alexey_Pushkov/status/1052285936690753536

Как сообщало ИА REGNUM, с августа 2014 года на Украине, по данным Госагентства по вопросам кино, было запрещено 780 российских фильмов и сериалов. Якобы эта мера была призвана защитить украинцев от «российской пропаганды» и от «пропаганды органов СССР». Также отметим, что в Верховной раде был зарегистрирован законопроект, приравнивающий русскую культуру к нацизму.

Читайте ранее в этом сюжете: Со времён Майдана на Украине запретили 780 российских фильмов

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Антироссийская пропаганда на Украине
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