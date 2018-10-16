«Компромиссов не будет»: Запад снимет санкции после удушения экономики РФ

Москва, , 23:14 — REGNUM Запад фактически не предлагает никаких компромиссов и конкретных условий, на которых такой компромисс мог бы строиться. Поэтому любые разговоры о том, что Россия могла бы пожертвовать частью своих интересов ради снятия санкций, не имеют под собой никаких оснований. Об этом 16 октября заявил завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Я не знаю, чтобы нам кто-то какие-то компромиссы предлагал. На что они намекают?.. Если руководить страной будет другой человек, то тогда они подумают о снятии санкций. Что нам предлагают делать? В США Россия — это инструмент, чтобы завалить Трампа. Нам что сказать? Если выбрали, то тогда они за это санкций лишь добавят. Если сказать, что не выбирали, то скажут, что русские врут», — заявил Платошкин.

Он отметил, что никакой конкретики на Западе по поводу снятия санкций не упоминают и в лучшем случае указывают лишь на возможность постановки такого вопроса. При этом все формулировки, связанные с обоснованием наложения санкций, сводятся к туманным заявлениям о «враждебности и непокорности» России, указал эксперт.

«Нам никто ничего не предлагает. Нам не говорят, признайте ваше участие в выборах США и мы с вам санкции снимем. Никто этого не говорит. Условие зафиксировано простое — враждебная деятельность России на просторах Евразии. Что это такое? Это даже не специфируется. Под враждебной деятельностью можно подразумевать любой экспортный газовый проект. Получается, нам остаётся теперь и от этого отказаться, погубить рабочие места», — подчеркнул политолог.

15 октября глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин призвал строить внешнеполитический курс России на уменьшении напряженности отношений со странами Запада, чтобы добиться снижения санкционного давления. Только таким образом, по его мнению, станет возможно выполнить цели, поставленные в майских указах президентом России Владимиром Путиным.