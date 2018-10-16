Украинский политик опасается развязывания новой бойни

Москва, , 21:43 — REGNUM Лидер Партии русских украинцев «Парус» Юрий Кот опасается начала бойни в его стране. Он выступил 16 октября на телеканале «Россия 1».

Политик считает, что совместные учения Украины и НАТО, где американские военнослужащие изучают советскую технику, приведут к печальным последствиям.

«Буквально сегодня Порошенко заявляет, что он собирается сбивать все российские самолеты, якобы РФ готовит нападение, и вот, пожалуйста, первый же самолет падает — Су-27», — заметил Кот.

По его мнению, очень важный факт, что в самолете находился американский боец, как это было указано в официальном заявлении штаба армии.

«Это говорит о том, что наши американские партнеры изучают российское оружие. Для чего? Можно только догадываться. Скорее всего, для развязывания той бойни, которая уготована моей стране», — полагает политик.

Он описал сценарий, по которому президент Украины Петр Порошенко может избрать силовой вариант сохранения власти.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на Украине разбился истребитель Су-27. Инцидент случился 16 октября в Винницкой области, где проходят совместные c НАТО авиаучения «Чистое небо — 2018». Оба члена экипажа погибли. По официальному сообщению, один из летчиков был гражданином Украины, второй — США.

По факту крушения военная прокуратура возбудила дело по статье 416 УК Украины «Нарушение правил полётов или подготовки к ним».

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