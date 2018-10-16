Amnesty International требует освободить политзаключенных из Каталонии

Барселона, Испания, , 21:30 — REGNUM Международная правозащитная организация Amnesty International совместно с региональным правительством Каталонии потребовала от правительства Испании «немедленного освобождения» политзаключенных из мятежного региона, 16 октября передает агентство Associated Press.

Amnesty International называет содержание под стражей лидеров движения за независимость Каталонии Хорди Санчеса и Хорди Куйхарта «чрезмерным и непропорциональным» наказанием.

Митинг «сепаратистов» Каталонии с требованием освобождения Санчеса и Куйхарта — лидеров Catalan National Assembly и Omnium Cultural — пройдет поздним вечером 16 октября.

Ранее 16 октября Санчеса и Куйхарта посетил в тюрьме действующий глава правительства Каталонии Ким Торра.

Санчес и Куйхарт были арестованы испанскими властями год назад, 16 октября 2017 года, после разгона правительства «сепаратистов» и введения внешнего управления в Каталонии.

Читайте также: Сторонники независимости Каталонии уже год сидят в тюрьме