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Кремль анонсировал визит Владимира Путина в Париж

Политика

Президент России посетит Францию 11 ноября

Кремль анонсировал визит Владимира Путина в Париж
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин в Париже

Москва, 16 октября 2018, 17:30 — REGNUM  Президент России Владимир Путин11 ноября посетит Париж по случаю годовщины окончания Первой мировой войны. Об этом сообщил 16 октября помощник главы государства Юрий Ушаков.

По его словам, президент России примет участие в торжественных мероприятиях на Елисейских полях, а также встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Напомним, в мае 2018 года Владимир Путин уже посещал Париж по приглашению своего французского коллеги. Тогда в ходе встречи Макрон пригласил Путина повторить визит в ноябре и посетить мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны.

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Внешняя политика России
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