В вопросе БелАЭС Литва вновь выдала желаемое за действительное

Вильнюс, , 16:22 — REGNUM Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сегодня, 16 октября, провёл переговоры с вице-президентом Еврокомиссии на которых выразил Марушу Шевчовичу пожелания, что ЕК уведомит Россию и Белоруссию об официальной подготовке выхода Прибалтики из единой электроэнергосистемы БРЭЛЛ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Однако пресс-служба МИД Литвы подчёркивает другую тему переговоров — опасения Литвы в связи со строительством Белорусской АЭС.

«Оценка европейских экспертов и представленные рекомендации — важны. Необходимо, чтобы Европейская комиссия участвовала и обеспечила всестороннюю реализацию этих рекомендаций. Особенно, если Белоруссия, игнорируя мнение международного сообщества, решит начать эксплуатацию этого объекта», — цитирует слова Линкявичюса пресс-служба МИД Литвы.

Отметим, что оценивала стресс-тесты специальная миссия Еврокомиссии ENSREG, которая вынесла положительную оценку безопасности станции. Основной докладчик Марк Фой, представляя выводы в Брюсселе, указал на ряд рекомендаций по обеспечению ещё большей безопасности АЭС, однако он хвалил белорусскую сторону, которая, по его словам, представила все возможности работать и всячески способствовала проведению оценок. Он отдельно подчеркнул, что ещё не было ни одной оценки стресс-тестов ни одной АЭС в ЕС, после чего не было тех или иных рекомендаций.

В Литве СМИ проигнорировали основной вывод Еврокомиссии, что станция соответствует нормам безопасности, но сконцентрировались на самом факте рекомендаций, умалчивая, что они появляются всегда и при любых анализах стресс-тестов, однако пытаясь представить, что само наличие рекомендаций — доказательство якобы опасности станции.