Генконсульство Афганистана открылось в узбекском городе Термез

Термез, Узбекистан, , 16:05 — REGNUM Церемония открытия Генерального консульства Афганистана в Термезе состоялась 16 октября, от афганской стороны в мероприятии принял участие замглавы МИД ИРИ Насир Ахмад Андиша сообщает МИД Узбекистана.

В этот же день, специальный представитель президента Узбекистан по Афганистану Исматулла Иргашев обсудил с гостем практические аспекты реализации договоренностей, достигнутых в рамках узбекско-афганских контактов на высшем уровне.

Стороны также обсудили текущие вопросы двусторонней повестки дня, обменялись мнениями по региональной проблематике.

«Насир Ахмад Андиша от имени афганского руководства поблагодарил узбекскую сторону за содействие социально-экономическому развитию Афганистана и оперативное решение вопросов, связанных с учреждением Генконсульства Афганистана в Термезе», говорится в сообщении.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, 12 августа западные СМИ со ссылкой на представителя катарского офиса движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохаммада Сохейль Шахина сообщили, что делегация движения обсудила с властями Узбекистана безопасность транспорта и ЛЭП.