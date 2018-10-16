Британский политолог: «В Латгалию Путин не пойдет, но диверсии возможны»

Рига, , 15:23 — REGNUM Джеймс Шерр — британский эксперт по внешней политике и политике безопасности России — в специальном интервью литовскому DELFI сегодня, 16 октября, рассказал, в чем Лондон, по его мнению, в итоге переиграл Москву и почему Кремль сейчас не решится на военные операции в странах Прибалтики.

Научный сотрудник Королевского института международных отношений (Чатем-хаус, Великобритания) Джеймс Шерр считает, что предыдущие правительства Великобритании — Тони Блэра в меньше степени, Дэвида Кэмерона в большей — продемонстрировали слабость в отношениях с Россией. В связи с чем, комментируя сложившуюся ситуацию вокруг бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, по мнению эксперта, Великобритания якобы оказалась не готовой «к новым отравлениям на своей территории».

Господин Шерр акцентирует внимание на том факте, что когда Скрипаль был отпущен в 2010 году, он был освобожден по соглашению с Россией, но президентом был Дмитрий Медведев. Якобы тогда, будучи президентом, он не получил разрешение Путина, который, по мнению эксперта, «был недоволен».

«На одной из пресс-конференций, когда Путин говорил о предателях, он сказал, что «они сами загнутся», — заявил Шерр для подтверждения своих рассуждений.

В ходе интервью Шерр также предполагает, что «история со Скрипалем — не последняя» и Кремль будет продолжать охотиться за своими предателями.

«Я считаю крайне неправдоподобным, что ГРУ будет выполнять любую операцию такого рода, если только они не убедятся в том, что разрешение дано на высоком уровне — в администрации президента. У них уже есть ничем не ограниченное разрешение, и мы об этом знаем. Приказ о том, что предатели, живущие за границей, являются допустимыми целями, был дан много лет назад», — прокомментировал Шерр свою позицию.

Эксперт также напомнил, что «самые серьезные доклады», подготовленные Великобританией, ушли в разведывательную группы Five Eyes, которая объединяет Канаду, США, Великобританию, Австралию и Новую Зеландию. Тот факт, что Европейский союз лишь частично был посвящен в курс дел, по мнению Шерра, означает, что информация, которой обладает Лондон, «слишком чувствительна».

Напомним также, что никаких официальных документов не получила и российская сторона. Как уже не раз сообщало ИА REGNUM, до сих пор никаких адекватных доказательств по причастности России к инциденту с отравлением в Солсбери не было представлено. Однако это не помешало Лондону развязать широкую и грязную антироссийскую кампанию.

По мнению британского эксперта, Великобритания не распространяет информацию, так как в ней содержится прямое указание на юридическое или физическое лицо, которое санкционировало покушение на бывшего сотрудника ГРУ.

«Таким образом, даже если эта информация не находится в общественном достоянии и мы ее не видим, даже если Великобритания не предоставила доказательства, это не значит, что у нее их нет. Возможно, со временем мы их узнаем», — заявил Джеймс Шерр.

Вся внешнеполитическая деятельность России, по оценке эксперта, связана с тем, что она не согласна с западным (дословно — «нашим») взглядом на безопасность в мире после Второй мировой войны. Таким образом, любая внешнеполитическая акция со стороны РФ должна рассматриваться, как желание повлиять на этот взгляд и изменить сложившуюся ситуацию в мире.

«После 2014 года баланс мнений в Европе изменился. Большинство, хотя и не подавляющее, осознало, что поведение России стало наглым и грубым. Я думаю, что дело Скрипаля — не только для Британии, но и для Европы, — стало последней каплей», — добавил Шерр.

Отвечая на вопрос о том, какие действия должна предпринять сегодня Великобритания, господин Шерр призвал большие и маленькие страны (читай: Запада), новых союзников по НАТО укрепить совместные возможности, выявить собственные слабые места и выяснить, кто их использует уже сейчас.

Стоить отметить, однако, что Великобритании будет сложно стать лидером в этом «антироссийском объединении», так как она находится в процессе выхода из ЕС. Таким образом, непонятно, какие инструменты будут использоваться Лондоном для влияния на позиции европейских государств по вопросу взаимоотношений с Россией.

По мнению эксперта, сегодня главная задача состоит в том, чтобы научиться контролировать Россию и знать, что она делает, при одновременном сохранении ее присутствия в экономических и торговых отношениях — и даже финансовых системах. Также британских эксперт отмечает, что Великобритания должна защищать себя, своих партнеров и даже больше — не только союзников по НАТО, но и Украину, Молдову и Грузию. Ко всему прочему, для полноценной защиты Запада необходимо немедленно положить конец проекту «Северный поток — 2».

«Мы должны отказаться от глупостей и иллюзий, даже ценой собственных потерь. Конечно, только немцы могут решить, как это сделать», — Шерр.

Для стран Прибалтики, которые находятся «на передовой конфликта с Россией», по мнению эксперта, нужно быть готовым к активизации подпольно-диверсионной деятельности (читай: со стороны России): взяточничество, внедрение, шантаж, убийство, отравление людей, создание фальшивых оппозиционных партий в разных странах, которые выглядят как европейские, а на самом деле работают на Кремль.

Как уже ранее сообщало ИА REGNUM, большой ажиотаж в Брюсселе вызвала победа на латвийских выборах в Сейм оппозиционной Социал-демократической партии «Согласие», представляющей интересы русскоязычного населения. По словам главы Евросовета Дональда Туска, результаты могут стать «поворотным моментом для региона, который планировался в Кремле».

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Эксперт приходит к выводу, что сейчас не время начинать «большие военные авантюры в Европе», но для подпольно-диверсионной борьбы «Москва будет использовать любые каналы». По мнению Джеймса Шерра, это напрямую касается прибалтийских стран.

«Такая деятельность, к которой все еще уязвимы прибалтийские государства, будет усиливаться, потому что, с точки зрения Кремля, это безопасно. А вот перемещение, например в Латгалию, «зеленых человечков» сегодня уже небезопасно», — заявил господин Шерр.

Напомним, что Джеймс Шерр — участник дискуссионного клуба Валдай. Эксперты этого клуба постоянно встречаются с президентом Путиным.