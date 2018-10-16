Посол Казахстана в Узбекистане подозревается в хищении $380 тыс

Астана, , 15:01 — REGNUM Посол Казахстана в Узбекистане подозревается в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство административного в Узбекистане. Об этом 16 октября сообщает агентство «Казинформ» со ссылкой на официального представителя агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Жанну Бастарову.

По её словам, дипломат подписывал заведомо ложные акты выполненных работ по строительству административного здания Казахстана в Узбекистане на сумму 140 млн тенге ($380 тыс.).

Напомним, в апреле 2016 года послом Казахстана в Узбекистане назначен Ерик Утембаев. В МИД Казахстана подтвердили информацию о подозрении посла.

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