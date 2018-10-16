Беглов поддержал законопроект о борьбе с опасной информацией в интернете

Санкт-Петербург, , 10:32 — REGNUM Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов официально дал положительное заключение на законопроект о бюджетной поддержке НКО, которые будут защищать детей от опасной информации в интернете. Ранее этот документ внес в Заксобрание города руководитель фракции «Единая Россия» Александр Тетердинко.

Предлагается поощрять организации, которые противодействуют «обороту среди детей в сети интернет информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию».

Речь идет об информации, побуждающей детей совершать любые противоправные действия, подталкивающей к самоубийству, употреблению наркотиков, алкоголя, табака, азартным играм, проституции, бродяжничеству, матерной ругани, беспорядочным половым отношениям и другим асоциальным действиям. Также к вредной информации документом относится отрицание семейных ценностей, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, порнография.

«В интернете, и, прежде всего, в социальных сетях достаточно широко распространены опасные для подростков практики. Это и сообщества для поиска «вписок», и так называемые «группы смерти», пропаганда маргинальных субкультур и азартные игры. Подростки склонны рассказывать о себе в соцсетях больше, чем стоило бы, и зачастую перебарщивают с откровенностью. Этим пользуются злоумышленники, что впоследствии оборачивается травлей, шантажом и настойчивым преследованием», — пояснил Александр Тетердинко.

Он считает необходимым всячески поддержать некоммерческие организации, которые противодействуют распространению в Сети информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.

«Это может быть как просветительская деятельность, так и целенаправленная борьба с сообществами и пользователями, распространяющими нежелательные материалы и вовлекающими несовершеннолетних в противоправную деятельность», — уточнил Тетердинко.

Если законопроект будет принят, борющиеся с вредной информацией НКО смогут получать безвозмездные субсидии из городского бюджета, а также имущественную, информационную и организационную поддержку органов власти Санкт-Петербурга. Сотрудники таких НКО смогут рассчитывать на подготовку, переподготовку и повышение квалификации за бюджетный счет.

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