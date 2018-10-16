Корейский полуостров: Сеул надеется на поддержку Индонезии

Джакарта, , 08:45 — REGNUM Южная Корея надеется, что Индонезия продолжит оказывать поддержку в мирном процессе на Корейском полуострове, сообщает Sindonews.

Индонезия — одна из немногих стран, которая имеет хорошие отношения как с Южной Кореей, так и с КНДР.

«Мы решили заключить мир с Северной Кореей, и мы рады, что многие страны поддерживают нас, особенно Индонезия, мы благодарим Индонезию за постоянную поддержку мира на Корейском полуострове. Надеемся, что соглашение будет подписано в ближайшее время», — заявил глава департамента информации и печати при МИД Южной Кореи в офисе министерства иностранных дел Индонезии в Джакарте, 15 октября.

Южная Корея выразила надежду на то, что Индонезия продолжит играть свою роль в обеспечении послания мира, особенно на Корейском полуострове.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Южная Корея продолжат тесное сотрудничество в интересах мира и стабильности на Корейском полуострове и в Восточной Азии.

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