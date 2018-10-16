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Правозащитники Катара обвинили Эр-Рияд в пропаже подданных эмирата

Политика

Саудовская Аравия поступает бесчеловечно

Доха, 16 октября 2018, 07:25 — REGNUM  Правозащитная организация Катара потребовала от Саудовской Аравии раскрыть местопребывания четырех подданных эмирата, которые в настоящее время числятся пропавшими без вести, сообщает 16 октября Al Jazeera.

Национальный комитет по правам человека, расположенный в Дохе опубликовал заявление, в соответствии с которым на Эр-Рияд возлагается ответственность за судьбу пропавших людей.

«То, что власти Саудовской Аравии делают в отношении подданных Катара — бесчеловечно и постыдно», — говорится в заявлении.

Напомним, отношения между Катаром и Саудовской Аравией испортились в 2017 году. Ряд государств, включая королевство, расторгли с Дохой дипломатические отношения, обвинив ее в сотрудничестве с терроризмом.

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