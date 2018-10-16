Информация о визите Макрона в Баку не подтвердилась

Баку, , 00:04 — REGNUM Информация о визите в Баку президента Франции Эмманeэля Макрона 13 октября, не подтверждается. Как сообщил Turan дипломатический источник, предварительные сообщения прессы о подобном визите были неверны.

Ранее французская газета La Tribune сообщила о визите президента Франции, в рамках которого планировалось подписание контракта о строительстве военных кораблей для BМФ Азербайджана. О том же сообщали в Баку во время недавней выставки вооружений в Баку представители французского военно-промышленного комплекса.