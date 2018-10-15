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Вьетнам и Индонезия подписали экономических соглашения на $300 млн

Политика

Соглашения касаются строительства объектов инфраструктуры на территории СРВ и Индонезии

Ханой, 15 октября 2018, 23:33 — REGNUM  В Индонезии прошла официальная церемония подписания соглашений между СРВ и Индонезией. Стороны подписали соглашения о строительстве объектов инфраструктуры на территории обеих стран на сумму 300 миллионов долларов. В соответствии с соглашениями, будет разработано три проекта: высокоскоростная магистраль стоимостью 200 миллионов долларов в Индонезии, высокоскоростная магистраль в Джакарте стоимостью 50 миллионов долларов, солнечная электростанция во Вьетнаме стоимостью 50 миллионов долларов.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», эти проекты являются первыми крупными совместными проектами Вьетнама и Индонезии. По мнению экспертов, реализация этих проектов откроет новый этап в развитии отношений обеих стран.

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Зарубежная хроника
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