Вьетнам и Индонезия подписали экономических соглашения на $300 млн

Ханой, , 23:33 — REGNUM В Индонезии прошла официальная церемония подписания соглашений между СРВ и Индонезией. Стороны подписали соглашения о строительстве объектов инфраструктуры на территории обеих стран на сумму 300 миллионов долларов. В соответствии с соглашениями, будет разработано три проекта: высокоскоростная магистраль стоимостью 200 миллионов долларов в Индонезии, высокоскоростная магистраль в Джакарте стоимостью 50 миллионов долларов, солнечная электростанция во Вьетнаме стоимостью 50 миллионов долларов.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», эти проекты являются первыми крупными совместными проектами Вьетнама и Индонезии. По мнению экспертов, реализация этих проектов откроет новый этап в развитии отношений обеих стран.