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Ким Чен Ын посетит Россию до выборов в Конгресс США

Политика

Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына состоится в Москве или во Владивостоке

Ким Чен Ын посетит Россию до выборов в Конгресс США
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ким Чен Ын

Москва, 15 октября 2018, 20:59 — REGNUM  Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын совершит визит в Россию в конце октября — начале ноября. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на дипломатические источники в Южной Корее.

«Это произойдёт в конце октября или же в начале ноября, но до выборов в Конгресс США, которые намечены на 6 ноября», — сказал собеседник издания.

Источник также сообщил, что в качестве потенциальных мест для встречи лидеров России и КНДР в настоящее время рассматривается и Москва и Владивосток.

Между тем в посольстве Северной Кореи в Москве заявили, что не располагают точными данными о сроках визита лидера, поскольку конкретная дата «зависит от решения руководителей двух стран».

Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва и Пхеньян в настоящее время прорабатывают «возможные сроки, место и формат» встречи российского лидера Владимира Путина с Ким Чен Ыном.

Читайте ранее в этом сюжете: Москва и Пхеньян обсуждают визит Ким Чен Ына в Россию — Песков

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Внешняя политика России
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