В Ватикане папа римский принял президента Чили Себастьяна Пиньеру

Ватикан, , 23:07 — REGNUM В Ватикане состоялась встреча папы римского Франциска с президентом Чили Себастьяном Пиньерой. Как сообщает аргентинское новостное агентство «Инфобае» со ссылкой на пресс-службу Ватикана, глава католической церкви и президент Чили обязались сотрудничать в борьбе с сексуальными домогательствами в церкви в отношении малолетних прихожан и сокрытием данных преступлений. Папа сообщил Пиньере, что чилийские священники, незадолго до этого обвинённые в сексуальных домогательствах в отношении детей, уже лишены духовного сана. Так, 11 октября, по итогам расследования, проведённого Конгрегацией доктрины веры, Франциск отлучил от церкви двух чилийских епископов — Хосе Кокса и Марко Орденеса. Как заявил прессе Себастьян Пиньера, он и папа римский разделили надежду на то, что, несмотря на сложную ситуацию, в которой сейчас находится католическая церковь в Чили, она сможет восстановить свою репутацию. Помимо ситуации в церкви, на встрече были обсуждены и другие темы. В частности, Пиньера рассказал папе о миграционной политике Чили. Понтифик, в свою очередь, выразил обеспокоенность ситуацией в Венесуэле и Никарагуа. Папа уделил Пиньере 32 минуты, после чего президент южноамериканской страны побеседовал с государственным секретарём Святого Престола Пьетро Паролином. С ним Себастьян Пиньера подробно обсудил претензии Боливии к Чили по поводу выхода к Тихому океану.