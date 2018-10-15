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Трамп ошибается, Хашогги не могли убить просто «изгои» — сенатор

Политика

Это могло быть сделано только приказом «сверху», полагает сенатор от штата Мэриленд

Вашингтон, 15 октября 2018, 20:57 — REGNUM  Предположение Дональда Трампа о том, что Джамаля Хашогги убили «изгои», не имеет оснований, пишет в своем твиттере сенатор Крис Ван Холлен. Политик комментирует сообщение о том, что Трамп заявил репортерам об отрицании саудитами убийства оппозиционного журналиста. По словам корреспондента CNN в Белом доме, Трамп «предполагает, что это могли сделать убийцы-изгои».

«Предположение Трампа о том, что искусно спланированное убийство Джамаля Хашогги в собственном консульстве Саудовской Аравии было организовано «убийцами-изгоями», бросает вызов реальности. Приказы должны были прийти сверху. США не должны быть соучастниками в попытке скрыть это отвратительное преступление», — пишет сенатор Ван Холлен.

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп заявил 15 октября, что он обсудил с королем Саудовской Аравии Салманом ситуацию вокруг пропавшего оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. Салман, передал Трамп, заявил, что не знает, что могло произойти с журналистом.

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