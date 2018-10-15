Глава МИД Италии: в ЕС поддерживают проведение конференции по Ливии

Рим, , 18:06 — REGNUM Совет Евросоюза по иностранным делам поддерживает предложение Италии провести конференцию по Ливии, заявил журналистам в понедельник, 15 октября, глава МИД Италии Энцо Моаверо Миланези, передает Agenzia Stampa.

Представители стран-членов и институтов ЕС «ясно и единодушно» выразили свое согласие с этим проектом, сказал Миланези. Конференция должна пройти в Палермо в ноябре 2018 года.

Ранее Миланези, находясь с визитом в Москве, пригласил на эту встречу Владимира Путина. В МИД РФ отметили, что решения о том, кто именно будет представлять Россию на данной конференции, пока не принято.