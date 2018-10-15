На Украине встал вопрос о духовном порабощении миллионов людей – Мигранян

Москва, , 17:40 — REGNUM Ситуация, которая сложилась в настоящее время на Украине, такая же, какой она была в 2014 году, считает профессор МГИМО Андраник Мигранян. Об этом он заявил 15 октября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«В 2014 году президент РФ обратился к Совфеду РФ с тем, чтобы иметь возможность, если будет необходимо, применить силу для защиты русских и русскоязычных от преследования на Украине, — сказал Мигранян. — Сегодня ситуация такая же, какой она была в 2014 году. Речь идёт о возможном духовном порабощении, преследовании миллионов людей. Мало того, если эти раскольники и получат автокефалию, то бог с ними, — пусть они имеют свой междусобойчик и, если они не будут захватывать в собственность храмы и святые места, то это — не наша проблема. Но если они перейдут эту красную черту, то российские власти должны заявить, что к этому российское государство безучастным не останется. Таким должен быть ответ. Защита от физического преследования — это благородно, но от духовного — просто необходима».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 12 октября президент России Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности России, на котором обсуждались вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня и международная проблематика.

Кроме этого, состоялся обмен мнениями о положении Русской православной церкви на Украине после недавних решений Константинопольского патриархата.

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