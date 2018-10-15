В США заявили о желании подписать новый договор с Ираном

Вашингтон, , 17:10 — REGNUM США обещают «очень многое» в случае подписания нового договора с Ираном, который учтет все озабоченности Вашингтона, заявил 15 октября на телефонном брифинге спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

По его словам, выход США из многостороннего договора, более известного как иранская ядерная сделка, был обусловлен тем, что за скобки этого соглашения была вынесена ракетная программа Ирана.

«Мы решили выйти из сделки, так как Иран не добился доверия международного сообщества, а вынесение ракетной программы Ирана за скобки ядерной сделки было большой ошибкой», — сказал Хук.

По этим причинам, добавил Хук, новый договор Вашингтона и Тегерана должен учитывать все озабоченности США. По его словам, «США готовы сделать очень многое в обмен на новое соглашение с Ираном», но никак не конкретизировал предложения Вашингтона.

Кроме того, Хук подчеркнул, что «угроза ракетной программы Ирана становится всё более опасной — в Йемене, Ираке, Сирии», и ситуация может дойти до регионального конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая 2018 года президент США Трамп заявил о выходе Вашингтона из иранской ядерной сделки и о восстановлении антииранских санкций.

Напомним, по условиям соглашения Иран обязался заморозить свою ядерную программу в обмен на отмену международных санкций. Ни одного факта нарушений со стороны Тегерана никем зафиксировано не было, однако США и Израиль регулярно заявляют о несоблюдении обязательств иранской стороной.

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